Akçadağ'da Petrol Kuyuları Yeniden Gündemde

Akçadağ'da Petrol Kuyuları Yeniden Gündemde
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Orta Doğu'daki gerilimler ve petrol fiyatlarındaki artış, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki eski petrol kuyularını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yıllar önce kapatılan kuyuların tekrar araştırılması gerektiğini savunuyor.

Orta Doğu'da artan gerilimler ve İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönündeki kararlarıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yıllar önce açılan ancak daha sonra betonla kapatılan petrol kuyularını yeniden gündeme taşıdı.

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde, 1969-1970 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 15 sondaj kuyusu açıldığı ileri sürülüyor. Ancak bir süre sonra bu kuyuların üzerlerinin betonla kapatıldığı belirtiliyor.

Yaklaşık bin 200 metre rakımda yer alan ve ulaşımı oldukça güç olan bölgede yeniden araştırma yapılmasını isteyen vatandaşlar, bölgede ciddi petrol rezervlerinin bulunduğuna inandıklarını belirtiyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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