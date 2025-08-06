Akbanklı Ailem Akademisi, Üçüncü Yaşını Kutladı

Akbank çalışanlarının ve sevdiklerinin yaşamına değer katmak için kurulan "Akbanklı Ailem Akademisi" üçüncü yaşını kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2022'de kurulan akademi, bugüne kadar düzenlediği 186 etkinlikle 20 binden fazla katılıma ulaştı. Her yaş grubuna hitap eden içeriklere sahip akademi, çalışanların iyi olma halini destekleme, yakın çevresiyle birlikte gelişim yolculuğunu paylaşma ve topluluk duygusunu güçlendirme amacını taşıyor.

Akbank'ın çalışanları ve sevdikleri için hayata geçirdiği "Akbanklı Ailem Akademisi", her yaştan katılımcıya hitap eden içerikleriyle gelişimi desteklerken iyi olma halini bireyden topluma taşıyan bir model sunuyor.

Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, ebeveynlik, çocuk gelişimi, kültür-sanat ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda atölyeler, uzman söyleşileri ve blog içerikleri sunuyor. Akademiye, Akbanklıların davetiyle kan bağı aranmaksızın yakın çevresi de katılabiliyor. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, akademinin Akbank'ın "Etkile-Yaşa-Keşfet" yaklaşımının güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Akbanklı Ailem Akademisi'nin, çalışan ve sevdiklerinin gelişimini destekleyen güçlü bir yapı olmanın ötesinde, kurum kültürlerinin insana verdiği değerin de bir göstergesi olduğunu aktaran Oğuz, "Amacımız, iyi olma halini bireyden topluma taşıyan, sürdürülebilir ve çoğaltılabilir bir model yaratmak. Önümüzdeki dönemde bu etkiyi çok daha geniş bir topluluğa ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.