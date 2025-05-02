Akbank ve Arya Yatırım'dan Girişimci Atölyesi İle Yeni Fırsatlar

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu'nun hayata geçirdiği Girişimci Atölyesi, 300'ün üzerinde katılımcıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu, Girişimci Akademisiyle erken aşama teknoloji girişimcilerine kapsamlı eğitim ve mentörlük desteği sunuyor.

Yılın ilk çalışması olan Girişimci Atölyesi, 300'ün üzerinde katılımcıyla İstanbul'da gerçekleştirilirken, Girişimci Akademisi ise yüzlerce başvuru arasından seçilen 20 erken ve çekirdek aşamadaki teknoloji girişimine özel tasarlanmış, 5 haftalık eğitim ve mentörlük deneyimiyle tamamlandı.

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu iş birliğinde düzenlenen Girişimci Akademisi'nin ikinci edisyonuna 20 girişim seçildi. Bu girişimler, Artificlient, AT-AK, Beespenser Teknoloji, Beetech Biyoteknoloji, Beyondplast, Black Paw, Cabir Biyoteknoloji AŞ, DialoQ, Elaves, Greenity, Handler AI Games, Helimore Havacılık, Marqby, METATIP, Poder, Qavis, Studio Blai, Tovivu, VisionBuild ve ZincirX oldu.

25 modülden oluşan program, girişimcilerin iş fikirlerini şekillendirirken ihtiyaç duyacakları beceri ve vizyonu kazandırmaya odaklanıyor. 5 haftalık yoğun programın ardından düzenlenen "demo day"de yer alan girişimcilerden seçilecek olan 2 girişim tanıtım desteği almaya hak kazanacak.

Girişimci Akademisi, tüm girişimcilerin katılımına açık ancak cinsiyet dengesi gözeten girişimler seçim sürecinde önceliklendiriliyor. Girişimcilik ekosisteminde çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen program, farklı bakış açılarına sahip ekipleri destekleyerek yenilikçi iş modellerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak.

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu, geçen yıl 7 farklı program ve atölyeyle 1000'i aşkın girişimciye destek sundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiziki, diğer il katılımcıları için çevrim içi olacak şekilde 4 farklı atölye, 1 akademi, 1 mentor check-up ve 1 yatırım hazırlık programı düzenlendi. Girişimci Atölyelerine 300'den fazla girişimci adayı ve girişimci katıldı. Girişimci Akademisi'nden 23 startup mezun oldu. Ayrıca Yatırım Hazırlık Programı'na seçilen 16 startup içerisinden seçilen 6 girişim için yatırımcı görüşmeleri devam ediyor.

Akbank, programlara katılan girişimcilere işbirliği, pazarlama ve tanıtım fırsatları da sunuyor. Geçen yıl 4 girişimiyle işbirliği geliştiren Akbank KOBİ Bankacılığı, 2 girişimin de müşteri ağına katıldı. Ayrıca Bankanın YouTube kanalında yayımlanan "KOBİ'den Söylemesi" serisinde girişimcilerin hikayeleri geniş kitlelere ulaşıyor, podcast ve tanıtım desteği ile de girişimciler öne çıkarılıyor.

"Girişimcilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt sunan destek mekanizmalarına ve programlara imza atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank'ın geçen yıl kurduğu Akbank Girişim Bankacılığı ile dinamik yapısını koruyarak girişimleri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Akbank olarak girişimcilik ekosistemine sadece finansal değil, aynı zamanda bilgi, mentörlük ve yatırım desteği sunarak, Türkiye'nin teknoloji üretimi alanındaki dönüşümünü desteklediklerini vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sunduğumuz Teknogirişim Paketi ile bugüne kadar 2 bini aşkın girişimciye ulaştık ve bu modelle girişimlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine rehberlik ettik. Arya Yatırım Platformu işbirliğinde ise ekosistemin sürdürülebilir büyümesi için çalışıyoruz. 2025'e iki önemli programla başladık ve girişimcilerden gelen yoğun ilgi, bu alanda doğru destek mekanizmalarını hayata geçirdiğimize işaret ediyor. Yıl boyunca yenilikçi programlar ve yeni nesil çözümlerle girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter de Akbank ile oluşturdukları girişimci destek ağını bu yıl büyük bir ivmeyle güçlendirmeye odaklandıklarını aktardı.

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu'nun ortak vizyonunun, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyarak teknoloji girişimlerini küresel ölçekte güçlendirdiğini aktaran Serter, "Bu kapsamda girişimcilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt sunan destek mekanizmalarına ve programlara imza atıyoruz. 2024'te başlattığımız işbirliğimiz, 2025 yılında daha da güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.