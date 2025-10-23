Akbank, Türk Ekonomisine 2025'in İlk 9 ayında 2 Trilyon 224 Milyar TL Kredi Desteği Sağladı

Haberler

Akbank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve Türk ekonomisine sağladığı kredi desteğini 2 trilyon 224 milyar TL olarak duyurdu. Genel Müdür Kaan Gür, bankanın ekonomik desteği ve finansal istikrar üzerindeki etkilerini vurguladı.

Akbank, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, Türk ekonomisine 2025'in ilk 9 ayında 2 trilyon 224 milyar TL kredi desteği sağladı. Bankanın 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal performansı üzerine değerlendirmede bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Üçüncü çeyrek, küresel belirsizliklerin devam ettiği ancak yurt içinde finansal istikrarın güç kazandığı bir dönem olarak öne çıktı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve azalan dalgalanmalarla birlikte başlayan faiz indirimleri, ekonomide yeniden normalleşme sürecinin önünü açtı. Akbank bu dönemde de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdürdü" dedi.

"2025'in ilk 9 ayında ekonomimize 2 trilyon 224 milyar TL kredi desteği sağladık"

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: "2025'in ilk 9 ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 27 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 3 trilyon 231 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19,3 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon TL vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
