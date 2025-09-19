Akbank'tan KOBİ'lere Hızlı Kredi Değerlendirme Desteği

Akbank'ın Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile hayata geçirdiği dijital entegrasyon sayesinde, tüzel müşterilerin kredi değerlendirme süreçlerinin hızlı, güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Akbank, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile gerçekleştirdiği dijital entegrasyon sayesinde tüzel müşterilerinin kredi değerlendirme süreçlerine hız ve kolaylık kattığını duyurdu. Bu yenilikçi adımla birlikte, kredi süreçlerinin en önemli aşamalarından biri olan mali veri temini artık dijital ortamda, KOBİ'lerin onayıyla otomatik olarak, güvenle gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, GİB ile kurulan web hizmeti aracılığıyla Akbanklıların bilanço ve gelir tabloları Akbank sistemine anında aktarılabiliyor. Böylece hem belgelerin fiziksel olarak temin edilmesi gerekliliği ortadan kalkıyor hem de değerlendirme süreçlerinde hız ve esneklik kazanılıyor. Zenginleşen veri tabanı sayesinde kredi değerlendirme süreçlerinin etkinliği artarken, daha sürdürülebilir ve verimli bir yapı oluşturuluyor. Banka, sunduğu bu yeni hizmetle hem mevcut hem de yeni tüzel müşterilerine kredi ve finansal işlemlerde yeni nesil bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Banka olarak teknolojiyi müşterilerimizin büyüme yolculuklarına güç katan bir kaldıraç olarak görüyoruz. KOBİ'lerin rekabet güçlerini artıran ve işlerini geleceğe taşımalarına yardım eden çözümler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, müşterilerimizi belge trafiğinin oluşturduğu zaman kaybından koruyor ve kredi süreçlerini çok daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiriyor. İş birliği odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi çözümlerimizle ekonomiye kalıcı değerler kazandırmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL