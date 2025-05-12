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Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri ile Sürdürülebilir Liderlik Hedefleniyor

Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri ile Sürdürülebilir Liderlik Hedefleniyor
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Akbank, üst yönetim kadrosunda yaptığı atamalarla sürdürülebilir liderlik anlayışını güçlendirmeyi ve 'geleceğin bankacılığına' uyum sağlamayı hedefliyor. Yeni atamalar, kurum içinden yetişen liderler arasında gerçekleşti.

Akbank, sürdürülebilir liderlik anlayışı doğrultusunda üst yönetiminde çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, üst yönetim kadrosunda yaptığı atamalarla, sürdürülebilir liderlik anlayışını güçlendirerek "geleceğin bankacılığına" daha uyumlu bir organizasyon yapısına geçiş yapmayı hedefliyor.

Akbank'ta görev değişiklikleri kapsamında; Emre Özben, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Zeynep Öztürk, Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Genel Müdür Yardımcısı, Bülent Oğuz, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı, Çetin Düz, Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı, Şebnem Muratoğlu ise Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından Özlem Atik Kaptanoğlu, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Alper Bektaş, KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Burcu Çalıcıoğlu da Perakende Krediler Analitik ve Bireysel-Mikro Tahsis Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevlerine başlayacak. Burcu Civelek Yüce, Türker Tunalı, Gökhan Gökçay ve Dalya Kohen ise mevcut görevleriyle ilgili iş birimlerine liderlik etmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank için süreklilik, kurumsal miras ve bu mirası geleceğe taşıyan Akbanklıların, vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirtti.

Gür, "77 yıllık tarihimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz her bayrak değişimi, yalnızca bir görev devri değil, aynı zamanda kurumu daha da ileriye taşıma iradesinin güçlü bir yansıması. Bu değişim de geleneğimizin doğal bir devamı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Atamalar, Akbank'ın içinden gerçekleşti

Yeni atamaların tamamının, Akbank'ın kendi içinden yetişen liderler arasından gerçekleştiğine değinen Gür, bu durumun, kurum kültürlerinin sağlamlığını ve çalışma arkadaşlarına duydukları güveni ortaya koyduğunu aktardı.

Akbank'ta kariyer yükseltme yollarının her seviye için açık olduğunu, bu atamalarla, çalışma arkadaşlarının bilgi, birikim ve emekleriyle en üst kademelere ulaşabileceğini somut bir şekilde gösterdiklerine işaret eden Gür, genel müdür yardımcılığı görevine getirilen yeni arkadaşlarının, ilgili iş birimlerinde yenilenme ve gençleşme sağlayacağını vurguladı.

Bu atamalarla "çapraz yetkinlik geçişi"ne verdikleri önemi gösterdiklerine değinen Gür, "Farklı iş birimlerinden, farklı liderlik pozisyonlarına geçen arkadaşlarımız, kurum içinde neredeyse bir ilk olan çapraz yetkinlik geçişinin öncüsü oluyor. Bu gelişme, Akbanklıların sahip olduğu derin bankacılık bilgisini, esnekliği ve değişime uyum kabiliyetini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Atamaların, çeviklik kabiliyetlerini artıracağına inandığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Yeni organizasyonel değişikliklerle, dönüşen bankacılık dünyasının ihtiyaçlarına daha çevik ve etkin şekilde yanıt verebilecek bir yapıya kavuştuk. Bugüne kadar Akbank'a büyük katkılar sağlayan çok değerli liderlerimize emekleri için teşekkür eder, görevine yeni başlayan tüm arkadaşlarımıza da başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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