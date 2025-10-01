Akbank'ta Üst Düzey Atamalar: Emre Çift ve Şebnem Dağ Güven Yeni Görevlerine Başlıyor

Akbank, müşteri odaklı yeni nesil bankacılık vizyonu doğrultusunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Yeni yapılanmayla birlikte, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emre Çift, Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Şebnem Dağ Güven getirildi.

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Akbank, bankacılığın geleceğini şekillendirme vizyonu doğrultusunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emre Çift atanırken, Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Şebnem Dağ Güven getirildi.

2009 yılında kariyerine başlayan Emre Çift, 2012 yılından bu yana Akbank'ta strateji, dijital bankacılık ve bireysel bankacılık alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Son olarak Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yapan Çift, Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini ve Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Emre Çift 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak.

20 yılı aşkın süredir bankacılık ve finans sektöründe görev alan Şebnem Dağ Güven, 2010-2022 yılları arasında Akbank bünyesinde strateji, inovasyon ve ödeme sistemleri alanlarında üst düzey görevlerde bulundu. Son olarak, Türkiye'nin önde gelen ödeme sistemleri şirketlerinden iyzico'da Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Dağ Güven, Boston College'da MBA ve Finans yüksek lisans programlarını tamamladı. Şebnem Dağ Güven 5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak. - İSTANBUL