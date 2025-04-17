Akbank, Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisini Rekor Taleple Yenileyerek 3 Yıl Vadeyi Ekledi

Akbank, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini rekor taleple 3 yıl vadeyi de ekleyerek yenilediğini duyurdu.

Akbank Nisan 2024 sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yenileyerek, Türk ekonomisine toplam 750 milyon ABD Doları karşılığı destek sağladı. Euro ve ABD Doları para birimlerinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam 6 dilimden oluşan kredinin, 1 yıl vadeli diliminin maliyeti SOFR+%1,60 ve Euribor+%1,35; 2 vadeli ikinci dilimin maliyeti SOFR+%2,00 ve Euribor+%1,75; 3 yıl vadeli dilimin maliyeti SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 seviyesinde belirlendi. İşleme, 13 yeni bankanın katılımıyla toplam 21 ülkeden 51 banka katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, yurt dışı borçlanma işlemlerinde yaptığı inovasyonlara, Akbank, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına bağlı olarak yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski talebine istinaden 3 yıl vadeli dilimi de ekledi. Banka, Ekim 2024 sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli kredi dilimlerinin eklenmesini, Türk sendikasyon kredisi piyasasına tekrar kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisini bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'nde uygun kredilere kullandırılmasıyla, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yapılandırıp temin eden ilk banka olmuştu.

Bankanın tamamladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri ilk kez açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli işlem talebini karşılamış olduk. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve yüzde 125 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13'ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Bankamızın güçlü ilişki yönetimi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra ilk kez 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı işlemimizin fonlama vademizi uzatmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL