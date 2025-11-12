Haberler

AKB Başkanı Masato Kanda Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

AKB Başkanı Masato Kanda Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüldü. Görüşmede Türkiye'nin yeni bölgeler arası üye statüsüne geçişi ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

ASYA Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kanda, ziyaret kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AKB Başkanı Masato Kanda'nın 12-13 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği ve bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu AKB'de, 2024 yılında bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından ortaya çıkan yeni iş birliği imkanlarının kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedilerek, "Bu statü değişikliği ile birlikte, kamu ve özel sektörümüzün Banka'nın uygun koşullu finansman ve teknik destek imkanlarından faydalanması mümkün hale gelmiştir. Toplantı sırasında, Banka tarafından 2025-2027 döneminde ülkemizde yürütülecek faaliyetlerin genel çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanan ve ülkemizin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi (Interim Country Partnership Strategy-ICPS) tanıtılmıştır. Strateji kapsamında; şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma süreci ve afetlere karşı dirençli altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, su, gıda ve enerji güvenliğinin artırılmasına yönelik kalkınma projelerinin desteklenmesi, ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyon alanlarında Türkiye'nin bölgesel merkez konumunun güçlendirilmesi ve Orta Koridor girişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. AKB, ülkemizdeki kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar; 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planlamaktadır" denildi.

'BU GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ, ULUSLARARASI GÜVENİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü iş birliği sayesinde, Türkiye'nin güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı haline geldiği vurgulanarak, "Bugün itibarıyla bu kuruluşlarla (Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası) yürütülen projelerin toplam aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Bu güçlü iş birliği, ekonomi programımıza duyulan uluslararası güvenin somut bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

