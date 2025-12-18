Haberler

Akay Grup, Ekonomist Dergisi 'Anadolu 500' listesinde 93. sırada yer aldı
Güncelleme:
Akay Grup, Ekonomist Dergisi'nin düzenlediği Anadolu 500 araştırmasında 39 sıra yükselerek 93. sırada yer aldı. Van'dan listeye giren tek şirket olan Akay Grup, turizm, teknoloji ve enerji alanlarındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Akay Grup, Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Anadolu 500" araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak 39 sıra yükselip 93. sırada yer aldı.

Van'dan listeye giren tek şirket olma özelliğini taşıyan Akay Grup, bölgesel kalkınmanın önde gelen temsilcilerinden biri olarak faaliyet alanlarını hızla genişletmeye devam ediyor. Grup bünyesinde yer alan DoubleTree by Hilton Van Oteli ile turizm sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Akay Grup, bunun yanı sıra teknoloji ve enerji alanlarındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü birçok global markanın Türkiye distribütörlüklerini yürüten şirket, 2025 yılında yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım attı.

Akay Grup İcra Kurulu Başkanı Umut Akay, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda büyüme trendimizi istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu başarıda emeği geçen çalışanlarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Akay Grup olarak hem bölgemize hem de ülkemize değer katan yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz."

Ekonomist'in Anadolu 500 sıralamasında elde edilen bu önemli başarı, Akay Grup'un güçlü finansal performansının yanı sıra farklı sektörlerdeki stratejik hamlelerinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Akay Grup hakkında

1970'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Akay Grup; turizm, teknoloji, enerji ve distribütörlük alanlarında yatırımlar yapan, bölgesel ve ulusal ölçekte büyümeyi hedefleyen bir şirketler topluluğudur. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title