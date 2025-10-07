Akasya Bosphorun Night Etkinliği Gece Koşusuyla Sporseverleri Buluşturdu

Akiş GYO yatırımlarından Akasya'nın, gece koşusu konseptiyle düzenlediği "Akasya Bosphorun Night" etkinliğinde sporseverleri bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında sabah koşusuyla sporseverlerden büyük ilgi gören ve ödüle layık görülen Akasya Bosphorun Indoor, bu kez gece koşusu "Akasya Bosphorun Night" konseptiyle düzenlendi.

AVM gece koşusu olarak öne çıkan etkinlikte, 350 sporsever, yaklaşık 650 metrelik parkurda bir araya geldi.

Türk Spor Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kaya, Türk Spor Vakfı Başkanı Bilal Porsun ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Spor Uzmanı Burcu Şentürk de başlangıç alanında yer alarak sporseverlere destek verdi.

Akasya içerisinde özel olarak oluşturulan parkur 30 dakikada tamamlandı.

Koşu boyunca müziğin ritmine ayak uyduran katılımcılar, DJ performansının enerjisiyle motive olurken, sürpriz hediyeler ve çekilişler geceye eğlence dolu bir renk kattı. Enerjinin hiç düşmediği bu özel akşam, sporseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Akasya Bosphorun Night'ta atılan her adım, iyiliğe katkıya dönüştü. Etkinlikten elde edilen gelir, Türk Spor Vakfı aracılığıyla Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara spor ekipmanları olarak bağışlandı.

Katılımcılar, hem spor dolu bir gece geçirdi hem de spora erişimi kısıtlı çocuklara destek olmanın mutluluğunu yaşadı.