Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
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26 Haziran'da benzine 2,68 TL, motorine ise 4,06 TL ile tarihin en büyük indirimi yapılmıştı. Ancak bu indirim yalnızca iki gün sürdü. Motorine 1,14 TL zam geldi ve litre fiyatı yeniden 50 TL'yi aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail- İran savaşı sonrası gelen zamların ardından, 26 Haziran'da yapılan tarihi indirim vatandaşlara bir nebze nefes aldırmıştı.

YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNDE

Bu indirimle birlikte benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş fiyat düşüşü yapılmış ve bu, tek seferde yapılan en büyük indirim olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu sevindirici gelişmenin etkisi uzun sürmedi. Sadece iki gün sonra, motorin fiyatına 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı temel alınır. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru esas alınarak hesaplanır. Gümrüksüz fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenir, ardından KDV hesaplanarak nihai rafineri satış fiyatı oluşturulur. Bu nedenle küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasada pompa fiyatlarına doğrudan yansımaktadır.

YENİ DALGALANMALAR YAŞANABİLİR

Vatandaşlar son dönemde sık değişen fiyatlar nedeniyle akaryakıt alımlarında zamanlamaya daha çok dikkat eder hale gelirken, sektör temsilcileri piyasada yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKalpbey:

Çok indirdin zahmet oldu şimdi bindirme zamanı.

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Attığınız Manşet sizin nasıl sahtekar olduğunuzu gösteriyor. Zamcıkları yaparken dev gibi, indirim olduğunda ise pire kadar, Vatandaşın kanıyla besleniyorsunuz.........

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Ezan susmaz bayrak inmez

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

her zaman. derim tekrar sokmak için çekmek lazım

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Haber YorumlarıOkan ilk:

hala bu indirim yalanlarına inanan var mı?Hele birde Gabar petrolunun Amerikanlara peşkeş çekildiğini duyduktan sonra daha çok artar

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