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Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi

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Petrol fiyatındaki gerileme sonrası araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Motorinin litre fiyatına indirim yapıldı. Bu karar sonrası bazı illerde 50 lirayı aşan motorin fiyatı 1 lira 43 kuruş indirimle psikolojik sınırın altına geriledi.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk düşüş yapıldı. Bu indirimin ardından, birçok ilde motorin fiyatları yeniden 50 TL'nin altına çekildi. Ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litresine geçtiğimiz günlerde 1 lira 44 kuruş zam yapılmış, zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görülmüştü.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından belirlenen fiyatlar, dağıtım firmalarınca serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor. Şirketler ve şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları olabiliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCafer Bostancı:

Ne indirim dalgamı geçiyoruzsunuz milletle taşakmı gecenki zamgeri aldılar

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bir indir beş bindir kampanyası devam ediyor. Pompacılar pompalamaya mola verdi.

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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

çok büyük indirim haber okumak için

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