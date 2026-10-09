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Akaryakıtta motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

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Akaryakıtta motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine 96 kuruş indirim bekleniyor
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Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi bu zamla 100 TL'ye dayanacak; ton fiyatındaki gerileme sürerse haftaya bir miktar indirim gündeme gelebilir.

(ANKARA) - Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi, bu zammın ardından bir kez daha 100 TL'ye dayanacak.

Brent petrolün varil fiyatı, Trump yönetiminin,  Pentagon'dan, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri geliştirmesini istediği yönündeki haberlerin ardından sert yükseldi. Brent petrol, 105 doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek düzeyini gördü. Ardından az da olsa gevşedi ve halen 102-103 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da hızla yükseldi. Motorinin tonu, 7 Ekim Çarşamba günü bin 380 dolar düzeyinde bulunuyordu. Hemen ertesi günü 8 Ekim Perşembe günü bin 523 dolara dek çıktı. Sonra bir miktar düştü. Motorinin ton fiyatı halen bin 492 dolar.

Küresel piyasalarda motorinin tersine, benzin fiyatları da geriledi.

DEV ZAM

Akaryakıt sektöründen güvenilir kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi, bu zammın ardından bir kez daha 100 TL'ye dayanacak" dedi.

Kaynaklar, küresel piyasalarda motorinin ton fiyatının bir miktar gerilediğini anımsatarak, "Bu gerileme devam ederse haftaya bir miktar indirim gündeme gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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