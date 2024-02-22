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Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

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Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.

Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlar için geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) indirim duyurusu yaptı. EPDK'nın duyurduğu indirim bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü.

Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.

EPDK BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz rafinerilerdeki kar avantajına dikkat çekerek benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL indirim yansıtılacağını söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz."

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Goker Deveci:

2 gün sonra da misliyle bindirim olacak fazla sevinmeyin

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