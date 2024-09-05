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Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

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Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.

1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI;

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.31 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.19 TL
  • Ankara: 43.62 TL
  • İzmir: 44.08 TL

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.23 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.16
  • Ankara: 43.62 TL
  • İzmir: 44.13 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
  • İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
  • Ankara: 25.14 TL
  • İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Brent Petrol Otomobil Ekonomi Enerji Finans

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Yorumlar (12)

Delil Deniz:

Demek ki zam geleck bro

48
9
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Engin Kaya:

Naneyi yemedik mi indirim geliyorsa on katı bindirim gelecek abi indirim de gelmesin bindirmesinlerde

34
3
yanıtYanıtla
Murat:

Ohhhhhhh derin bir nefes aldım allah razı olsun emeği geçenlere...

25
2
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Erkan Search & Rescue:

motorine indirum gelmediyse sadece algı denebilir buna

16
1
yanıtYanıtla
ömer:

1-2 lira büyük indirim

14
1
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Durmak yok Pompala Behçet..

9
0
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

Bİ İNDİR,İKİ BİNDİR,,,OHHHH NE GÜZEL..

6
0
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Emre null:

serbest piyasa değil mi benzini neden devlet belirliyor benzini devlet belirler ama ekmegi yağı kirayi belirlemez çabuk çok sacma

3
1
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Selim Adanalı:

nolursunuz yapmayın sonu kötü oluyor

3
0
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murat bilir:

ohhhh derin bi nefes aldım oohhhhh

2
0
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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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