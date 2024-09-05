Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.
1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI;
BENZİN
- İstanbul (Avrupa): 43.31 TL
- İstanbul (Anadolu): 43.19 TL
- Ankara: 43.62 TL
- İzmir: 44.08 TL
MOTORİN
- İstanbul (Avrupa): 43.23 TL
- İstanbul (Anadolu): 43.16
- Ankara: 43.62 TL
- İzmir: 44.13 TL
OTO GAZ
- İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
- İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
- Ankara: 25.14 TL
- İzmir: 24.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor