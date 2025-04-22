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Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor
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Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa bedellerine yansıyor. Bu gelişmeler ışığında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 98 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, motorin fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılması bekleniyor, benzin fiyatlarında ise henüz bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.15 TL/LT

Motorin 44.37 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.00 TL/LT

Motorin 44.25 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.75 TL/LT

Motorin 45.16 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.11 TL/LT

Motorin 45.51 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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Haberler.com / Barış Polat - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Çok beklettiniz gözlerimiz yollarda kaldı,bakalım neyi bahane edip tekrar arttıracaklar diyorduk,herhalde dolar kurundan çıkıp altın kuruna girdiniz,eeee bu millete az bile yapılanlar ettiğimizi buluyoruz,Troller ordusu nerdesiniz.

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