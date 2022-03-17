Akaryakıta son üç günde üçüncü indirim! Benzin 18, motorin ise 19 lira seviyelerine geriledi - Haberler

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Akaryakıta son üç günde üçüncü indirim! Benzin 18, motorin ise 19 lira seviyelerine geriledi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi. İşte illere göre güncel akaryakıt fiyatları.

Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı.

Son üç gündür akaryakıta üst üste indirim gelmeye devam ediyor. 15 Mart tarihinde motorine 2 lira 38 kuruş, 16 mart tarihinde benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruş indirim geldi. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu.

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,10, Ankara'da 18,20 ve İzmir'de 18,21 oldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Motorin, Benzin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

Umit Cetin:

heryerde 3-5 euro arasındayken bizde indirim geliyor daha ne yapsın bu millete devlet

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Fazlı Demirkır:

Şu ada mahallede halaylar çekiliyor:)

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Murat Vatansever:

Döviz daha yüksek iken akaryakıt daha ucuzdu. döviz düştü akaryakıt daha çok zamlandı. Lütfen devlet bütün zamları geri çeksin. 18 TL nedir yahu. Asgari saat ücreti şuan 17,80. 1 saat çalış 1 LT yakıt için.

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