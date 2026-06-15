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Akaryakıta indirim geliyor

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ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşma haberleri küresel piyasalarda petrol fiyatlarını hızla aşağı çekerken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1,22 TL indirim yapılması beklenirken, benzin fiyatlarında ise bir değişiklik öngörülmüyor.

  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 düşüşle 83 dolara geriledi.
  • Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,22 TL indirim uygulanması bekleniyor.
  • Benzin grubunda şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarını doğrudan etkileyen jeopolitik gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da yeni bir hareketliliğe neden oldu. ABD ile İran arasında süregelen gerilimi sonlandırması beklenen ön anlaşma haberleri, petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

BRENT PETROL ÇAKILDI, GÖZLER POMPAYA ÇEVRİLDİ

Savaş riskinin azalacağı beklentisiyle piyasalarda esen olumlu rüzgarlar, petrol fiyatlarını hızla geri çekti. Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4'lük bir düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Uzmanlar, küresel çapta petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin önümüzdeki günlerde de iç piyasadaki akaryakıt tabelalarında etkisini sürdürmesini bekliyor.

MOTORİNE 1,22 TL İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, brent petroldeki bu düşüş ilk olarak motorin (mazot) fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,22 TL'lik bir indirim uygulanması bekleniyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin grubunda ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bu gece yarısı pompaya yansıyacak olan 1,22 TL'lik indirimin ardından, üç büyükşehirdeki tahmini güncel motorin ve benzin fiyatları şu şekilde olacak:

Not: Akaryakıt fiyatları; rafineri uzaklıkları, nakliye maliyetleri ve bayilerin kâr marjlarına göre şehirler veya ilçeler arasında ufak çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.

Kaynak: Haberler.com
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