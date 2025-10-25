Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ardından petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükseldi ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile ÖTV artışları, pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi. 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. İşte il il yeni fiyatlar...
- 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı.
- Motorin fiyatındaki bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi.
- Benzin ve otogaz fiyatlarında 25 Ekim 2025 itibarıyla herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
- İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı 55,31 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 55,44 TL, Ankara'da 56,46 TL, İzmir'de 56,77 TL olarak belirlendi.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.
GECE YARISI İTİBARIYLA DEV ZAM
25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi. Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 52,18 TL
- Motorin: 55,31 TL
- LPG: 27,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 52,34 TL
- Motorin: 55,44 TL
- LPG: 27,71 TL
Ankara
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 56,46 TL
- LPG: 27,60 TL
İzmir
- Benzin: 53,52 TL
- Motorin: 56,77 TL
- LPG: 27,53 TL
