Haberler

Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ardından petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükseldi ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile ÖTV artışları, pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi. 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. İşte il il yeni fiyatlar...

  • 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı.
  • Motorin fiyatındaki bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi.
  • Benzin ve otogaz fiyatlarında 25 Ekim 2025 itibarıyla herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı 55,31 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 55,44 TL, Ankara'da 56,46 TL, İzmir'de 56,77 TL olarak belirlendi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

GECE YARISI İTİBARIYLA DEV ZAM

25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi. Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52,18 TL
  • Motorin: 55,31 TL
  • LPG: 27,08 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 52,34 TL
  • Motorin: 55,44 TL
  • LPG: 27,71 TL

Ankara

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 56,46 TL
  • LPG: 27,60 TL

İzmir

  • Benzin: 53,52 TL
  • Motorin: 56,77 TL
  • LPG: 27,53 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

''Ligde ilk kez kazandım'' derken 90+2'de gelen golle hüsran yaşadılar
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.