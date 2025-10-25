Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

GECE YARISI İTİBARIYLA DEV ZAM

25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi. Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 55,31 TL

LPG: 27,08 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

Ankara

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir