Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OTOGAZIN LİTRESİ 27 LİRA 8 KURUŞ OLDU

Gece yarısı otogaza (LPG) 1 lira 40 kuruşluk bir zam sessiz sedasız gelirken pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da otogazın litresi 27 lira 2 kuruş oldu.

DEPO 1137 LİRAYA DOLACAK

Bu zamla birlikte 42 litrelik ortalama bir otogaz deposu 2021'de 165.9 TL'ye dolarken, bugün 1.137 TL'ye dolacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.