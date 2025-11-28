Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Haberler

Güncelleme:
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorine ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi. Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 35 kuruştan, motorin ise 55 liradan satılıyor.

  • Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.
  • İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 35 kuruştan, motorinin litresi 55 liradan satılıyor.
  • EPGİS, dava süreci sonlanana kadar akaryakıt fiyat değişimlerini paylaşmayacağını açıkladı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Yorumlar (5)

