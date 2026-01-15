Haberler

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1.61 TL motorine ise cumartesi gününden itibaren 1.60 TL zam bekleniyor.

  • Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.
  • Motorinin litre fiyatına cumartesi günü 1,60 TL zam yapılması bekleniyor.
  • Zamlı benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 54,62 TL ile 55,98 TL arasında değişecek.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol cephesinde geçtiğimiz hafta 60 doların altına gerileyen fiyatların bu hafta 65 doları gördüğü, ardından 64 dolar seviyesinde dengelendi. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin, pompa fiyatlarına artış olarak yansıdığı ifade ediliyor.

BENZİNE ZAM BU GECE YARISI

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor. Zamlı tarifenin pompaya yansımasıyla birlikte cuma günü itibarıyla yeni fiyatların İstanbul, Ankara ve İzmir'de şu seviyelere çıkması bekleniyor: İstanbul Avrupa Yakası'nda 54,78 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 54,62 TL, Ankara'da 55,65 TL, İzmir'de 55,98 TL.

MOTORİNE ZAM CUMARTESİ

Motorinin litre fiyatına ise cumartesi günü 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 56,41 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 56,22 TL'ye, Ankara'da 57,47 TL'ye, İzmir'de 57,74 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

