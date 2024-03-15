Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ile araç sahiplerini bir nebze rahatlatan akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi. Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruşluk bir artış oldu.

ZAM SONRASI BENZİN VE MAZOT FİYATI NE OLDU?

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

EPDK YAZI GÖRDERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından benzinde 76 kuruş, motorin ise2,45 lira indirime gidilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.