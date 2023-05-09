Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıta çifte zam! Benzin 20 lirayı, motorin 19 lirayı aştı

Ekonomi Haberleri

Akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 20 liranın üzerine, motorinin ise 19 liranın üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title