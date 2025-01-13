Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki rekor artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak.

MOTORİN VE BENZİNE REKOR ZAM

Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı. Ancak bu kez akaryakıta gelecek zam vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.