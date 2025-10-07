Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITA GECE YARISI ÇİFTE İNDİRİM

Akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,30 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,38 TL indirim beklenildiğini belirtti.

İSTANBUL'DA BENZİN 52 LİRADAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 52 liradan, motorin ise 52 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.