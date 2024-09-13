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Akaryakıt sektöründe dev satın alma! Petrol Ofisi, BP Türkiye'yi devralıyor

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Akaryakıt sektöründe dev bir şirket birleşimi yaşanıyor. Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, şirketin Türkiye'de 700'den fazla istasyonu bulunan ve Kasım ayında Türkiye'den çekileceğini duyuran İngiliz şirketi BP'nin Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklamıştı. Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi'nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

1912'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren ve 700'den fazla istasyonu bulunan BP, Kasım ayında Türkiye'den çekileceğini duyurmuştu. Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Mevcut bayi sayısı 1935 olan Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 705 bayisi olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Petrol Ofisi Türkiye Ekonomi Finans CEO

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