Akaryakıt Fiyatlarına Tepki: Araba İle Bir Yerlere Gitmek Lüks Oldu

Aksaraylı vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara tepki gösterdi. Araba ile bir yerlere gitmek artık lüks oldu. Yetkililerin bu duruma müdahale etmeleri gerekiyor.

KEMAL ONUR ATALAY

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara Aksaraylı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Depo doldurmaya korkar olduk. Akaryakıt almaya mı geliyoruz vergi dairesine mi geliyoruz bilmiyoruz. Bundan sonra eşeğe ya da ata bineceğiz" dedi.

Aksaray'da benzin almaya giden vatandaşlar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"ARABA İLE BİR YERLERE GİTMEK LÜKS OLDU"

Metin İçli, "Depo doldurmaya korkar olduk. Akaryakıt almaya mı geliyoruz vergi dairesine mi geliyoruz bilmiyoruz. Araba ile bir yerlere gitmek artık lüks oldu. Bundan sonra ya tabana kuvvet deyip yürüyeceğiz ya da eski usul eşeğe ya da ata bineceğiz. Gerçekten bunun önüne geçilmeli. Yetkililerin bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Hani nereden fiyat kurtarabiliriz diye bakıyoruz. Bugün yarına göre ucuz, her gün bir zam geliyor" dedi.

Hakan Bozkurt ise "Normal ya devletimiz sağ olsun, yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.