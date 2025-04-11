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Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam bekleniyor
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Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı karşılıklı misillemelerle tam gaz sürerken petrol fiyatları 74 dolardan 60 dolara düşünce akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası daha geliyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları 74 dolardan 60 dolara düştü. Bu düşüş benzin ve motorinde pompaya indirim olarak yansıdı. İlk olarak 8 Nisan 2025 Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, 2 gün sonra benzinde de 2 lira 24 kuruşluk düşüş gerçekleşti.

BENZİNE YENİ ZAM GELİYOR

Ticaret savaşı tam gaz sürerken sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor.

11 Nisan 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 43.37 TL/LT

Motorin 44.32 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 43.22 TL/LT

Motorin 44.20 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 43.94 TL/LT

Motorin 45.07 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 44.31 TL/LT

Motorin 45.43 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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