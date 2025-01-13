Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yine zamlanabilir

Küresel ölçekte ABD-Rus gerilimi bir kez daha petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 79,2 dolar seviyesinde dengelendi.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarının artabileceği ihtimali gündeme geldi. Zam konusunda henüz adım atılmış değil. İşte Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.78 TL

Motorin fiyatı: 46.43 TL

LPG fiyatı: 26.11 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.16 TL

Motorin fiyatı: 46.82 TL

LPG fiyatı: 26.01 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 46.60 TL

Motorin fiyatı: 47.20 TL

LPG fiyatı: 26.12 TL