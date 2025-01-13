Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yine zamlanabilir
Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam yansıdı. Ancak şimdi ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırım hamlesi konuşulması nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatı yükseldi. Bu yükselişle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarını yukarı taşıyabileceği ihtimal belirmiş oldu.
Küresel ölçekte ABD-Rus gerilimi bir kez daha petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 79,2 dolar seviyesinde dengelendi.
AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR
Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarının artabileceği ihtimali gündeme geldi. Zam konusunda henüz adım atılmış değil. İşte Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin fiyatı: 46.43 TL
LPG fiyatı: 26.11 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 46.16 TL
Motorin fiyatı: 46.82 TL
LPG fiyatı: 26.01 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 46.60 TL
Motorin fiyatı: 47.20 TL
LPG fiyatı: 26.12 TL