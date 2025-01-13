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Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yine zamlanabilir

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Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam yansıdı. Ancak şimdi ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırım hamlesi konuşulması nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatı yükseldi. Bu yükselişle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarını yukarı taşıyabileceği ihtimal belirmiş oldu.

Küresel ölçekte ABD-Rus gerilimi bir kez daha petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 79,2 dolar seviyesinde dengelendi.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarının artabileceği ihtimali gündeme geldi. Zam konusunda henüz adım atılmış değil. İşte Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.78 TL

Motorin fiyatı: 46.43 TL

LPG fiyatı: 26.11 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.16 TL

Motorin fiyatı: 46.82 TL

LPG fiyatı: 26.01 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 46.60 TL

Motorin fiyatı: 47.20 TL

LPG fiyatı: 26.12 TL

Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yine zamlanabilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Bizde bir laf var. Hiç iymenip sıkılmayın. Avrupa'da akaryakın litresi 1.5 EURO tl karşılığı 54 tl. Ucuza satıyorsunuz daha 9-10 tl zamlaya bilirsiniz. Pardon güncelleyebilirsiniz. Hiç itiraz olmaz. Maaşlar gelirler Türkiyeye göre hesaplar avrupaya göre.

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Haber YorumlarıAkın ÖZYURT:

Arabamda LPG de var, LPG ile benzin arasındaki fark iki kattan az olunca benzin mi alayım yoksa LPG mi alayım diye ikilemde kalıyorum. Ya LPG'yi biraz ucuzlatın ya da benzine biraz zam yapın ki bu kararsızlıktan kurtulayım. :)

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Suyundanda koy yandan fadimem ayrilda gel...

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Haber YorumlarıKadir Han:

doğuda şu an litresi 50 ytl

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