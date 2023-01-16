Tabela yine 20'li rakamlara döndü! Benzine bir zam daha

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 62 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 67 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 62 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.