Akademik Başarı İçin Akdeniz Diyeti Öneriliyor

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Özlem Demir, akademik performansı destekleyen en etkili diyetlerden birinin Akdeniz diyeti olduğunu belirterek, bol sebze, meyve, tam tahıl, zeytinyağı ve deniz ürünlerinden oluşan bu diyetin antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirdiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, beslenme, bireylerin fiziksel ve zihinsel performanslarında önemli rol oynuyor. Özellikle öğrencilerde, doğru beslenme alışkanlıklarının akademik başarıyı artırdığı, yetersiz veya dengesiz beslenmenin ise başarıyı olumsuz etkilediği biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, beynin günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını tükettiğini ve bu süreçte glikozun ana enerji kaynağı olduğunu aktardı.

Düzenli kan şekeri seviyelerinin, odaklanma ve hafıza üzerinde olumlu etki yarattığını hatırlatan Demir, "Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B grubu vitaminler gibi belirli besinler de bilişsel fonksiyonları destekler. Ayrıca sinir sistemi sağlığında kritik bir rol oynayan B12 ve demir içeren gıdalara da beslenme de yer verilmeli. Düşük demir seviyelerinin odaklanma zorluğuna ve düşük test performansına neden olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle aileler, çocukları için bunların dahil olduğu bir beslenme tipi oluşturmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, doğru beslenmenin sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığın da temel anahtarı olduğunu vurguladı.

Düzensiz öğünlerin, kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak dikkat dağınıklığına neden olabileceğine değinen Demir, kahvaltının bu noktada çok önemli olduğunu kaydetti.

Araştırmaların, kahvaltı yapmayan öğrencilerin testlerde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koyduğuna işaret eden Demir, aşırı şeker tüketiminin uyku kalitesini düşürdüğünü ve bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Demir, aşırı şeker ve fast-food tüketiminin ani enerji düşüşlerine neden olduğunu, bunun da öğrencilerin gün içindeki motivasyonunu azalttığının altını çizdi.

Aşırı kafein tüketiminin kaygıyı artırabileceği ve uyku düzenini bozabileceği konusunda uyarıda bulunan Demir, "Akademik performansı destekleyen en etkili diyetlerden biri Akdeniz diyetidir. Bol sebze, meyve, tam tahıl, zeytinyağı ve deniz ürünlerinden oluşan bu diyet, antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir." açıklamasında bulundu.