Ak Yatırım'dan Finansal Okuryazarlık Adımları

Ak Yatırım'dan Finansal Okuryazarlık Adımları
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Ak Yatırım, 'Hepimiz İçin Finans' projesiyle finansal bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Gençler için hazırlanan e-kitap, podcast serileri ve işitme/görme engelliler için özel materyaller ile finansal okuryazarlığı artırmayı amaçlıyor.

Ak Yatırım, "Hepimiz İçin Finans" projesiyle, finansal bilginin sade, anlaşılır ve toplumun her kesimi için erişilebilir olmasını hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım, bireylerin, ekonominin yanı sıra sosyal yaşamlarında daha bilinçli kararlar alabilmesi için finansal okuryazarlığı temel bir beceri olarak görüyor. Bu anlayışla yola çıkan şirket, geliştirdiği Hepimiz İçin Finans projesiyle, finansal bilginin toplumun her kesimine sade ve anlaşılır bir şekilde ulaştırılması amacıyla kapsamını genişletiyor.

Projenin ilk adımı, hazırlanış sürecinde pedagojik danışmanlık desteği de alınarak gençler için hazırlanan "Finansal Okuryazarlığa Giriş" e-kitabıyla geçen yıl mayısta atıldı. Gençler için finansal kavramları yaşlarına uygun bir dille öğrenmelerini amaçlayan e-kitap, dijital olarak herkesin erişimine açık olarak yayımlandı ve kısa sürede on binleri aşkın kitleye ulaştı.

Proje, eylülde ise yeni bir boyut kazandı. Perihan Tantuğ'un moderatörlüğünde Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Emrah Lafçı ve Özgür Hatipoğlu gibi sektör profesyonelleri ağırlanarak, yatırım kavramlarının kuramsal çerçevesi kamuoyuna sunuldu. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel gibi tanınmış isimlerle bir araya gelen kurum çalışanları, yatırım sektörüne ilişkin merak edilenleri ve mesleki deneyimlerini paylaştı. "9 Dakikada Finans" adlı podcast serisiyle de yatırım kavramları sade bir dille sunularak, dinleyici kitlesiyle erişime kolay bir şekilde buluştu.

Etkisi ve kapsayıcılığı giderek artan proje, erişilebilirlik alanında önemli bir adım daha atarak, Finansal Okuryazarlığa Giriş e-kitabını, bu kez işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili ile anlatılan bir video formatına dönüştürerek izleyiciyle buluşturdu. Aynı içerik, görme engelli bireyler için Braille alfabesiyle çeşitli vakıf ve derneklere dağıtılmak üzere basıldı. Ayrıca, Braille alfabesi versiyonuna fiziki erişimi olmayan bireyler için içeriğin sesli kitap versiyonunun, Ak Yatırım'ın sosyal medya platformunda kısa süre içinde paylaşılması planlanıyor.

Finansal okuryazarlığın, bireyselin yanı sıra toplumsal bir dönüşüm aracı olabileceğini gösteren Ak Yatırım, bu alandaki sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, yeni içerikler, erişim kanalları ve işbirlikleriyle projeyi büyütmeye devam edecek.

-"1 milyonu aşkın izleyiciye erişmenin gururu içerisindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, projenin tüm yatırım ekosistemi için farkındalık yaratan bir çalışma olduğunu ve kapsayıcılığını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Finansal bilgiye erişimin bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğuna inandıklarını aktaran Erdoğmuş, "Hepimiz İçin Finans serisiyle geçtiğimiz yıldan bu yana derinleşen içeriklerimiz, bir dijital başucu arşivine dönüşmüş durumda. Burcu Esmersoy, Emre Karayel gibi toplumun önde gelen ve sevilen isimlerini hem kurum çalışanlarımız hem de sektör profesyonelleriyle buluşturduğumuz bu serimizde, 1 milyonu aşkın izleyiciye erişmenin gururu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğmuş, Finansal Okuryazarlığa Giriş e-kitabının on binlerce kez okunarak gençlerle buluştuğunu, işaret dili anlatımı ve Braille alfabesiyle sunulması sayesinde sermaye piyasası kavramlarını daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık vizyonlarını somutlaştırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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