AK Partili Tayyar'dan emlak rayiç bedellerindeki artışa tepki: Çatışmalar tırmanacak

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, illere göre belirlenen Emlak Vergisi'ne esas rayiç bedellere tepki gösterdi. 20 kata yani yüzde 2 bine varan artışlar yapıldığını belirten Tayyar, emlak vergisinin yanı sıra veraset ve intikal vergisi, tapu harcının da aynı oranda artacağına işaret ederek tepki gösterdi.

"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI BİR DÜZENLEME"

Şamil Tayyar, "Rayiç bedellerdeki fahiş artışlar nedeniyle konutların bir bölümü, değerli konut kapsamına gireceğinden bu vergiyle de yeni tanışanlar olacak. Hayatın doğal akışına aykırı bir düzenleme" dedi, İkinci Dünya Savaşı şartlarında çıkarılan Varlık Vergisi'ni hatırlattı.

"AĞIR FATURA DÖNER DOLAŞIR ONA KALIR"

Tayyar, "Geçen dönem kiraları KKM azdırmıştı, yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır. Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi/ Kiracı çatışmaları tırmanacaktır. Olan yine dar ve sabit gelirliye olur, günün sonunda ağır fatura döner dolaşır ona kalır" diye uyardı.