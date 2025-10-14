AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal konutlarla makul fiyatlarda kiralama sağlanacak

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SOSYAL KONUTLAR, KİRA PİYASASINDA DENGELEYİCİ OLACAK

Çelik, fahiş kira artışıyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Kira meselesiyle ilgili olarak da vatandaşlarımıza uygun fiyatlarda kiralanabilecek sosyal konut yapmakla ilgili kapsamlı planlar var. Sosyal konutlarla makul fiyatlarda kiralama sağlanacak, bu da kira piyasasında dengeleyici etki doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ekonomi İşleri Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı devlet eliyle yürütülecek yeni bir sosyal konut projesini duyurdu.

"KİRA KONUSUNDA PLANLAMAYI DEVLET YAPACAK"

Erdoğan şunları söyledi: "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmamıza da katkı sunacaktır."