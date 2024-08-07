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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Ova Barajı su tutmaya başladı

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar ilçesinde yapılan Ova Barajı'nın su tutmaya başladığını açıkladı. Barajın tamamlanmasıyla ilçedeki üreticilerin gelirlerinin artması bekleniyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar ilçesindeyapımı tamamlananOva Barajı'nınsu tutmaya başladığını belirtti.

Baraj hakkında bilgiler veren Şahin, "Daha önce memba batardosu, rölekasyon yolu, köprü ulaşım yolu ve gövde kazıları yapılanOva Barajı'nda son olarak gövde dolgusu, enjeksiyon ve dolusavak inşaatları tamamlandı ve su tutmaya başlandı. Temelden yüksekliği 45 metre olanbarajımız, 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip ve 5 bin 480 dekar araziye can suyu verecek.İlçedeki üreticilerimizyılda yaklaşık 17milyonlira daha fazla kazanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasınıdiliyorum." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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