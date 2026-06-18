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İstanbul Ekonomi Çalıştayı'nda istişare ve ortak akıl vurgusu

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekonomi Çalıştayı'nda İstanbul'un ekonomik geleceği, ihracat kapasitesi, istihdam olanakları, üretim ve sanayi politikaları başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekonomi Çalıştayı'nda İstanbul'un ekonomik geleceği, ihracat kapasitesi, istihdam olanakları, üretim ve sanayi politikaları başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalıştaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Küçük, Mali ve İdari İşler Başkanı Burak Şükrü Umur, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ile çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Çalıştayda İstanbul'un ekonomik geleceği, ihracat kapasitesi, istihdam olanakları, üretim ve sanayi politikaları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, oluşturulan çalışma masalarında görüş ve önerilerini paylaşarak ortak akıl temelinde katkı sundu.

Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

İstanbul'un Türkiye ticaretinin, sanayisinin ve üretiminin kalbi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türkiye'nin gelecek perspektifinin şekillendiği şehir burasıdır. İstanbul hangi istikamete yönelirse, Türkiye de büyük ölçüde o doğrultuda ilerler." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, iş dünyası ile kamu arasında güçlü bir istişare zemini oluşturmayı hedeflediklerini, ekonomik politikalara yön verirken sektör temsilcilerinin görüş ve beklentilerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Özdemir, salgın sonrası süreç, bölgesel çatışmalar ve ekonomik dalgalanmaların yeni fırsat alanlarını da beraberinde getirdiğini, bu fırsatların ortak akıl ve güçlü işbirliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak sonuç raporunun ilgili kurumlarla paylaşılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacağını belirten Özdemir, söz konusu çalışmanın tek seferlik bir organizasyon olmadığını, belirli aralıklarla sürdürülecek istişare sürecinin ilk adımı olduğunu kaydetti.

Programın kapanışında konuşan AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Küçük ise çalıştayda ortaya çıkan görüşlerin somut sonuçlara dönüşmesi için bir takvim oluşturduklarını açıkladı.

Küçük, "Temmuz ayının 15'ine kadar sektör bazlı ve genel çalıştay raporumuzu hazırlayacağız. Bu raporu hem katılımcılarımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, değerlendirme ve istişare oturumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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