TDT Dijital Ekonomi Anlaşması yasalaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Resmi Gazete'de yayımlanan TDT Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na dair kanuna ilişkin, "KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyası'nın ticari ve teknolojik geleceği için tarihi bir dönüm noktasındayız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Kasım 2024'te Bişkek'te imzalanan 'TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na dair kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye; Azerbaycan ve Özbekistan'la birlikte bu stratejik adımı tamamlayan 3. ülke oldu. Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onaylarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşma; e-ticaretten kağıtsız ticarete, siber güvenlikten ortak e-imzaya kadar dijital pazarların kapısını sonuna kadar açacak. KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak. Entegrasyon sürecimizi taçlandıracak 13. TDT Zirvesi'nin de bu sonbaharda Ankara'da yapılacağını müjdeleyerek, bu adımın tüm Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı