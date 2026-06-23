Haberler

TDT Dijital Ekonomi Anlaşması yasalaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan TDT Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren AK Partili Zorlu, düzenlemenin KOBİ'lerin sınır ötesi ticaretini kolaylaştırarak Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Resmi Gazete'de yayımlanan TDT Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na dair kanuna ilişkin, "KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyası'nın ticari ve teknolojik geleceği için tarihi bir dönüm noktasındayız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Kasım 2024'te Bişkek'te imzalanan 'TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na dair kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye; Azerbaycan ve Özbekistan'la birlikte bu stratejik adımı tamamlayan 3. ülke oldu. Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onaylarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşma; e-ticaretten kağıtsız ticarete, siber güvenlikten ortak e-imzaya kadar dijital pazarların kapısını sonuna kadar açacak. KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak. Entegrasyon sürecimizi taçlandıracak 13. TDT Zirvesi'nin de bu sonbaharda Ankara'da yapılacağını müjdeleyerek, bu adımın tüm Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

Trump açıkladı! 18 saatlik zirveden çıkan karar dünyayı şaşırtacak
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi

Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar