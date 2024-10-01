Üye Girişi
Haberler

AJet, Yıl Sonuna Kadar 16 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor

AJet, Yıl Sonuna Kadar 16 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefine ulaşmayı beklediklerini açıkladı. Şirket, yeni hat açılışlarıyla uluslararası uçuş ağını genişletiyor.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefimiz var. O sayıyı da aşacağımızı bekliyoruz." dedi.

AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlediği AJet kontuarının hat açılışında konuşan Sarp, Ajet olarak 31 Mart'ta ilk operasyonlarına başladıklarını, o günden bugüne kadar toplamda 11,6 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Sarp, yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefleri olduğunu kaydederek, "O sayıyı da aşacağımızı bekliyoruz. Ajet olarak Üsküp ve Mısır'ı açtık. Şimdi 7 günde 8 tane yeni hattımızın açılışını yapıyoruz. Suudi Arabistan, Bahreyn'de yeni hatlarımızı açıyoruz. Mısır'da Hurgada ve Şarm El-Şeyh hattımızı ekliyoruz. Bosna'da Tuzla hattına uçuş yapacağız 7 Ekim'de, 7 günde 8 tane yeni hattımızı networkümüze eklemiş oluyoruz." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar çalışmaları hızlandıracaklarını anlatan Sarp, şöyle devam etti:

"Ajet olarak önümüzdeki senenin planları içinde yeni jenerasyon, 738 Max uçaklarımız gelecek. Filo yaşımız hızlı bir şekilde düşecek, ortalaması düşecek, daha sürdürülebilir daha karbon salımı az uçakları kullanmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde Airbus'ta filomuzu büyütüyoruz. Burada da genç uçaklar geliyor. Önümüzdeki sene daha genç uçaklarla, yeni nesil uçaklarla yolcularımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz."

"8 yeni noktaya daha seferler yapılacak"

Bu arada AJet'in, 1 Ekim itibarıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da devreye aldığı 8 yeni destinasyon arasında Suudi Arabistan, Mısır, Bosna Hersek ve Bahreyn gibi önemli merkezler yer alıyor.

Şirket, yeni hatlarla, kutsal topraklara kolay ulaşım, ülkeler arasındaki ticari, kültürel ve turizm faaliyetlerine katkı sağlamasının yanı sıra stratejik pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, Türkiye'nin en büyük ikinci hava yolu şirketi olmayı hedefliyor.

Ajet'in yeni hatları, sefer başlangıç tarihleri ve sefer bilgileri şu şekilde: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a 1 Ekim Cidde (haftada 4 sefer), 2 Ekim Riyad (haftada 6 sefer), 2 Ekim Medine (haftada 6 sefer), 2 Ekim Dammam (haftada 5 sefer); Mısır'a 1 Ekim Şarm El-Şeyh (haftada 5 sefer), 1 Ekim Hurgada (haftada 5 sefer), 2 Ekim Bahreyn (haftada 4 sefer) ve 7 Ekim Tuzla (haftada 1 sefer).

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Havacılık istanbul Ekonomi Ulaşım Güncel Turizm

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borussia Dortmund Celtic maçı CANLI izle! (tabii Spor) Borussia Dortmund Celtic maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal PSG maçı CANLI izle! (tabii Spor) Arsenal PSG maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İran SON DAKİKA! İran İsrail'e füze mi attı? Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç? Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });