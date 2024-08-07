AJet, Yeni Destinasyonlarla Uçuş Ağını Genişletiyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Havayolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Çalışma arkadaşlarımızın uyumlu ve yoğun mesaileriyle zamanında kalkış oranımız (on time) an itibarıyla %90, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise %100 ile günlük operasyonlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi