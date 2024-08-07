AJet, Yeni Destinasyonlarla Uçuş Ağını Genişletiyor
AJet Havayolları, yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletirken, yüzde 90 zamanında kalkış oranını yakaladı. Havayolu şirketi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise günlük operasyonlarını %100 zamanında gerçekleştiriyor.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Havayolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Çalışma arkadaşlarımızın uyumlu ve yoğun mesaileriyle zamanında kalkış oranımız (on time) an itibarıyla %90, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise %100 ile günlük operasyonlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.