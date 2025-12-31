Haberler

AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran seferlerine başlayacak

Güncelleme:
AJet, 2026 Mart ayında İstanbul ve Ankara'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a haftalık seferler düzenleyeceğini duyurdu. İstanbul'dan haftada 5, Ankara'dan ise haftada 2 gün seferler gerçekleştirilecek.

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, 2026 yılı Mart ayında İstanbul ve Ankara'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuş seferi başlatacak.

AJet, 2 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 5 gün, 5 Mart 2026 itibarıyla ise Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftada 2 gün Tiran Uluslararası Havalimanı'na sefer düzenleyecek. Tiran seferleri; İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri, Ankara'dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. AJet, Tiran seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. İstanbul – Tiran biletleri 35 dolardan, Ankara – Tiran biletleri 45 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

'2025 YILINDA YENİ HİKAYELERE KANAT AÇTIK'

Tiran seferleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet CEO'su Kerem Sarp, "2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşadık. Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuşlarımız, İstanbul'dan 2 Mart, Ankara'dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum. AJet olarak, 2025'te milyonlarca misafirimizin yolculuklarına eşlik etmenin ve birlikte nice yeni hikayeye kanat açmanın mutluluğunu yaşadık. 2026 yılında da sevdiklerinizle birlikte; sağlık, mutluluk ve başarı dolu yepyeni hikayelerde buluşmak dileğiyle" dedi.

