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AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

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Türk Hava Yolları'nın mart ayının sonunda faaliyete geçen yeni markası AJet için yolculardan gelen şikayetler önemli bir tartışma konusu oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şirketle ilgili olarak 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet başta rötarlar olmak üzere birçok şikayetle yaz aylarının önemli bir tartışma konusu oldu. Şikayetleri milletvekilleri soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıdı.

EMNİYETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BULGU TESPİT EDİLEMEDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre 31 Mart 2024'te ticari hava taşımacılığına başlayan şirkete yapılan denetimlerde uçuş emniyetini olumsuz etkileyen bir bulgu tespit edilemedi. Bakan Uraloğlu yolcu hakları ile ilgili başvuruların mevzuat kapsamında incelendiğini, bunların yolculara sunularak mağduriyetlerin giderildiğini, teknik/operasyonel uçuş iptallerinde ise tazminat ödetildiğini kaydetti.

MART AYININ SONUNDA FAALİYETE GEÇTİ

Gazeteduvar'ın haberine göre Bakan Uraloğlu mart ayı sonunda faaliyete geçen şirkete 2024 Haziran sonu itibariyle, yaklaşık 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıkladı.

AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türk Hava Yolları Havacılık Ekonomi Ulaşım Turizm

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Yorumlar (5)

Mustafa Aydogan:

Ajet’i yandaşa ucuza kapmak için yapmadıkları yok.

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aaa:

Ajet'in şikayet sonrasında zarar nedeniyle satılacağı ondam sonra da thyye rakip olup thyyi batırarak satin alınacağı muhabbeti var

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7
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Özgür Çocuk:

Benim anlamadığım AnadoluJet neden AJet oldu? Vardır bir yamuk

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Serkan Gök:

Yolcunun bavullarını yolcuyla aynı uçağa koymazsa alır tabi.

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HAEİBABA 369:

Bavullar yolculardan sonra gönderiliyor. Bedava verilen sandviç bile para ile satar olmuşlar. 2500 TL bilet parası veriyoruz bı sandviç'in bir suyu bile para ile satıyorlar. Birde 12 bin tane şikayet başvurusu oldu da ne yapıldı. Bir yaptirim aldı mı yok. Yapmaya dvm edecek

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0
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