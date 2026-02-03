Haberler

AJet, IATA sertifikasını aldı

AJet, IATA sertifikasını aldı
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) üye oldu. Sertifika takdim töreninde AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, bu başarıyı kutladı ve hizmet kalitesini artırma hedefinde ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, ocak ayında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) resmen üye oldu. Üyelik sertifikası, IATA yetkilileri tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a takdim edildi.

Kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmeden tüm gerekli denetim ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan Ajet, IATA'ya üye oldu. Hizmet kalitesi uluslararası düzeyde tescillenen Ajet'in sertifika alım töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende IATA sertifikası, IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a takdim edildi.

"IATA sertifikamıza kavuştuk"

AJet olarak önemli bir hedefe daha ulaştıklarını vurgulayan Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, "'Herkes için erişilebilir, güvenli yolculuk' mottosuyla çıktığımız bu yolda, önemli bir hedefimize daha ulaştık. Türkiye'nin en genç hava yolu AJet olarak, kuruluşumuzun üzerinden iki yıl geçmeden üye olduğumuz IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) sertifikamıza kavuştuk. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Hizmet kalitemizi sürekli ileriye taşıyoruz"

IATA üyeliğinin önemli bir sorumluluk olduğuna kaydeden Sarp, "Havacılık sektörünün en önemli uluslararası otoritelerinden biri olan IATA'nın bir üyesi olmak, bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi. AJet olarak, uluslararası akreditasyon kurumlarının ve havacılık otoritelerinin belirlediği tüm standartları titizlikle yerine getirmeyi temel bir görev olarak görüyoruz. Bununla birlikte, yolcu deneyimini her temas noktasında geliştirmek amacıyla; uçuş öncesinden uçuş sonrasına kadar tüm süreçlerde hizmet kalitemizi sürekli olarak ileri taşımaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

