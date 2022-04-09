Aile ve Sosyal hizmetlerde 10 kişi istihdam edilecek - Haberler

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Aile ve Sosyal hizmetlerde 10 kişi istihdam edilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aile ve Sosyal hizmetlerde 10 kişi istihdam edilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal hizmetler Müdürlüğü, Düzce İŞKUR ile yaptığı protokol sonrasında Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Düzce'de 10 kişiye istihdam sağlayacak.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal hizmetler Müdürlüğü, Düzce İŞKUR ile yaptığı protokol sonrasında Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Düzce'de 10 kişiye istihdam sağlayacak.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere 10 kişi alınacak. Kişilerin belirlenmesi için Düzce İŞKUR Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Kuruluşlarda istihdam edilecek kişiler 11 Nisan Pazartesi gününe kadar ALO 170 veya İŞKUR'un sitesine girerek online olarak alınacak. Belirlenecek kişiler ise noter huzurunda kura ile belirlenecek. - DÜZCE

Aile ve Sosyal hizmetlerde 10 kişi istihdam edilecek

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstihdam, Düzce, Ekonomi, Haberler

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