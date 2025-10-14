Aida Stella Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, 2 bin 500 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. 254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1200 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

"Aida Stella"nın gece demir alarak Mikonos Limanı'na gideceği öğrenildi.