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Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı

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Geçtiğimiz yıllar firmadaki tüm çalışanlara verdiği 25 maaşlık ikramiye ile gündeme gelen Skoda firmasının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce'nin, bu yıl ikramiye tutarlarını artırdığı ve tüm işçilere toplam 29 maaşlık ikramiye verdiği ortaya çıktı.

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce geçen yıl tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiyesi vermiş ve bu hamlesiyle iş dünyasında büyük ses getirmişti. Yüce'nin, bu yıl ikramiye tutarlarını artırdığı ve tüm işçilere toplam 29 maaşlık ikramiye verdiği ortaya çıktı.

BU YIL İKRAMİYELERDE ARTIŞA GİDİLDİ

Patronlar Dünyası'ndan Taygun Atilla'nın haberine göre; Ahmet Yüce bu yıl ikramiyelerde artışa gitmeye karar verdi. 2023 yılında tüm işçilere 29 maaş ikramiye verilmesine karar verildi ve paralar bayramdan önce hesaba yattı.

15 YILDIR ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE VERİYOR

Yüce Otomotiv, Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri" ödülünü almıştı. Ahmet Yüce'nin, 15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiği de öğrenildi.

Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ahmet Yüce Skoda Otomobil İş Dünyası Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Spectrum:

İşçi alımı varsa geleyim. Yerleri falanda süpürürüm sıkıntı yok sonuçta iş iştir.

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Cevdet Pasa:

Helal olsun iste Allah böyle isverenlerin sayisini artirsin, Insallah milli markamizdada böyle patronlar görürüz

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sade vatandaş:

kim olursa olsun Allah böyle patronlardan razı olsun öbürleri????? asgari ücretle insanları köle gibi çalıştırıp paraları cebe atıyorlar kim müslümanlığın gereklerini yerine getiriyor kim getirmiyor bundan belli oluyor

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