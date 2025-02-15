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Ahmet Yılmaz Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Seçildi

Ahmet Yılmaz Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Seçildi
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Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Yılmaz, yapılan oylama sonucunda yeniden başkan seçildi.

Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ahmet Yılmaz, yeniden başkan seçildi.

Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu bir düğün salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kooperatifinin 2023/2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak ibra edildi. Kooperatifi Başkanı Ahmet Yılmaz, teşekkür konuşması ile birlikte bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan oylama sonucunda ise mevcut Başkanı Ahmet Yılmaz, tek liste halinde girdiği kongrede güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Ahmet Yılmaz'ın başkanlığındaki kooperatif yönetimi asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Bülent Kulaksız, Ertan Atan, Mustafa Denev ve Zekariya Tulum.

Anı fotoğraflarının çekilmesinin ardından kongre sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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