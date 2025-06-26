Ahmet Sütbaş: "Tokenizasyon, Enflasyon Ortamında Yeni Bir Yatırım Modeli Sunuyor"

Ahmet Sütbaş: 'Tokenizasyon, Enflasyon Ortamında Yeni Bir Yatırım Modeli Sunuyor'
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Ahmet Sütbaş:
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İstanbul Blockchain Haftası'na katılan VİNU Digital CEO'su Ahmet Sütbaş, kripto borsalarının regülasyonlarla daha güvenli hâle geldiğini belirtti. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun yatırımda yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Sütbaş, bu modelin özellikle enflasyon ortamında bireysel yatırımcılar için önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para birimlerinin ve Web3 teknolojilerinin toplumsal etkilerini merkeze alan prestijli bir etkinlik olarak İstanbul'un kalbinde düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı sektör liderlerini bir araya getiren IBW, kıtaları ve kültürleri buluşturan bir dijital köprü işlevi görüyor.

Etkinlik, girişimcilerden küresel teknoloji şirketlerine, yeni projelerin yöneticilerinden regülasyon uzmanlarına kadar birçok aktörü ağırlayarak sektörün geleceğini şekillendiren fikir alışverişlerine sahne oluyor. Türkiye, devlet destekli Web3 vizyonu ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasıyla bu alanda dikkat çekici bir merkez hâline geliyor.

AHMET SÜTBAŞ: "KRİPTO BORSALARI ARTIK DAHA GÜVENLİ VE DÜZENLİ"

Etkinlikte VİNU Digital CEO'su Ahmet Sütbaş, Haberler.com'a verdiği özel röportajda şirketin faaliyetlerini ve Türkiye'deki kripto regülasyonlarının önemini anlattı. 2016'dan bu yana yerli ve yabancı birçok borsaya anahtar teslim yazılım çözümleri sunduklarını belirten Sütbaş, 22 kişilik mühendis kadrosuyla sektörün en deneyimli ekiplerinden biri olduklarını vurguladı.

Son SPK düzenlemelerinin sektöre ciddi güven kattığını ifade eden Sütbaş, "Artık kripto para borsalarının teknik ve idari açıdan belirli kurallara uyması gerekiyor. Bu, hem kullanıcıyı hem sistemi koruyan önemli bir gelişme" dedi. Ayrıca private key yönetiminin zorluğu nedeniyle borsaların kullanıcılar için güvenli bir ara katman sunduğunu ve bu nedenle ciddi bir katma değer oluşturduğunu söyledi.

GERÇEK DÜNYA VARLIKLARININ TOKENİZASYONU YATIRIMDA YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Ahmet Sütbaş, tokenizasyon konusunun günümüzde en çok ilgi gören alanlardan biri haline geldiğini ve yatırım dünyasında büyük bir dönüşüm başlattığını dile getirdi. RWA (Real World Assets) yani gerçek dünya varlıklarının tokenize edilerek dijital parçalara bölünüp yatırımcılara sunulmasının, özellikle yüksek enflasyonlu ortamlarda alternatif bir yatırım aracı sunduğunu ifade etti.

"Bir alışveriş merkezini tokenize edip kira gelirlerinden pay almak artık mümkün" diyen Sütbaş, 1 milyon TL gibi bütçelere sahip bireysel yatırımcıların da bu sistemle değerli gayrimenkullere ortak olabildiğini belirtti. Dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarının da bu alana yöneldiğini hatırlatan Sütbaş, bu teknolojiyle ilgili olarak hem Türkiye'de hem de globalde ileri düzey projeler geliştirdiklerini, çok yakında canlıya alınacak ürünlerle bu dönüşümün daha görünür hâle geleceğini söyledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi

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