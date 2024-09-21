Üye Girişi
Haberler

Ahmet Güney'den Yeni Evlenecek Çiftlere Altın Yatırımı Tavsiyesi

Ahmet Güney'den Yeni Evlenecek Çiftlere Altın Yatırımı Tavsiyesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram fiyatı 3 bin TL'yi bulan altının yatırım açısından en karlı seçenek olduğunu belirterek yeni evlenen çiftlere düğün takılarını erken bozdurmamaları gerektiği konusunda uyardı. Güney, altına yapılan yatırımın her zaman kazandırdığını vurguladı.

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram fiyatı 3 bin TL'yi bulan altınla ilgili yeni evlenen çiftlere altından vazgeçmemeleri önerisinde bulundu.

Yaz mevsiminin sonuna gelindiği bu günlerde evlenecek çiftlerde düğünlerini yaparak saadete erdiler. Düğünlerin ardından çiftler arasında altınla ilgili yaşanan diyaloglarsa en çok bilinmeyenlerden olmuş durumda. Çiftlerin düğünün ardından hayallerini gerçekleştirmek için kullandıkları düğün takıları bir süre sonra pişmanlığa neden oluyor. Hatay'da sarraflık yapan Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yeni evlenen çiftlere önerilerde bulundu. Sarraf Güney, günümüzde altına yapılan yatırımın en karlı yatırım aracı olduğunu söyledi.

"Altın hemen hemen her gün artış sağlıyor ve bu artışın telafisi imkansız hale geliyor"

Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altının hemen hemen her gün artış sağladığını ve çiftlerin şartları zorlayarak en son takılarını bozdurmaya yönelmeleri gerektiğini belirterek, "Düğün mevsimindeyiz, yoğun bir şekilde düğünler yapılıyor. Düğünde yapılan takıları genç çiftler heyecanla alıp, kuyumcuda bozdurduktan sonra araç alımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizim onlara tavsiyemiz, böylesi düğün takılarını bir anda hemen getirip nakde dönmelerine gerek yoktur. İmkanlarını zorlayarak, güçlerini toparlayarak, paralarını ayarlayıp ihtiyaçlarını ona göre gidersinler. Çünkü altın hemen hemen her gün artış sağlıyor ve bu artışın telafisi imkansız hale geliyor. Bugün siz 100 gram altın bozdurup araba aldınız ama ileride arabayı satıp 100 gram alamıyorsunuz. Bunun kayıp olarak algılanması biraz daha seviyeli şekilde araç değişimlerine gitmelerini biz tavsiye ediyoruz" dedi.

"Altına yapılan yatırım her zaman karlı bir yatırım olarak ele alınmalıdır"

Altının gram fiyatının 3 bin TL'ye dayandığına dikkat çeken Sarraf Güney, altının diğer tüm argümanlara oranla yükselme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Genç çiftlerin ihtiyaçları olduğu anda son dakikasında altınlarını bozdurmalarını öneririz. Günümüz şartlarında altının gramının 3 bin TL'ye dayandığını ön görürsek çok zarara uğramamaları için bu tavsiyelerimizi dikkate almalarını istiyoruz. Şu anda altın diğer tüm madenlere, tüm işçilikli ürünlere, materyallere, tüm argümanlara oranla düşük seviyelerde seyretmektedir. Altının yükselme durumu diğer tüm ürünler içerisinde daha güçlü, daha favori ve daha bilindik yatırım aracıdır. Altına yapılan yatırım her zaman karlı bir yatırım olarak ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

hatay

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı

 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });